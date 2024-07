Mecz Polska - Ukraina za nami. Wynik? 1-0 dla Polski! Wygraliśmy ostatnie spotkanie biało-czerwonych w fazie grupowej turnieju we Francji, mamy w sumie 7 punktów i zajmujemy drugie miejsce w grupie. jedynego gola w spotkaniu strzelił Kuba Błaszczykowski! Kto zagrał podczas dzisiejszego meczu? Jak wyglądał mecz? Przeczytajcie w naszej relacji kobiecym okiem. A w składzie grali: Fabiański - Cionek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk - Krychowiak, Jodłowiec - Kapustka, Zieliński, Milik - Lewandowski.



20.06 Dziękujemy za wspólne oglądanie. Zapraszamy na sobotę na kolejną relację kobiecym okiem. Kuba Błaszczykowski to mistrz. "Ole Ole nie damy się" i tak dalej!

Nie zagraliśmy jakiegoś dobrego spotkania, każdy ma słabszy dzień, ale wygraliśmy, to najważniejsze - powiedział król tego spotkania.

20:03 A WAGsy się bawią! Marina, Lewandowska, Boruc... Takie to pożyją.

19:59 Kolega gej ma ważne zapytanie:

Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii przebrnęła fazę grupową mistrzostw Europy. W 1/8 finału francuskiego turnieju Biało-czerwoni zmierzą się ze Szwajcarią - TO DOBRZE?

A teraz coś dla kobitek! Dd Joanny Majstrak.

19:53 Kolega gej zachwycony:

"Cudni Kuba i Robert bez koszulki. I na to warto było czekać 90 minut"

A koleżanka wstrzymała oddech:

Kuba tego Ukraińca po pupie poklepał!

19:51 TAK POLSKA oglądała :)

Twitter

19:50 KONIEC - 1:0 drugie miejsce w grupie i gramy w sobotę ze Szwajcarią!

19:49 Ania i kibice krzyczą "jeszcze jeden"!

19:48 A na Twitterze grube żarty :)

Twitter

19:46 Doliczone 3 minuty meczu.

19:46 Plusy meczu. WYGRYWAMY!!!!!

"Trener Ukrainy nie dłubie w nosie" - mówi kolega gej.

19:43 Chłop w domu mówi, ze nasi zdechli, a w sobotę mecz i on słabo to widzi. Tymczasem w redakcji zachwyty nad Fabiańskim:

Ale Fabiański jest mega! Kocham go! Ma żonę? A ma... Szkoda. Nikt nie jest idealny - stwierdziła koleżanka.

19:41 Szpak mistrz:

Mogą się pojawić ze zmęczenia kurcze czyli skurcze... "Lewandowski i jego Euro 2016: 8 reklam, 0 goli" - mówi kolega gej.

Jest przemęczony podpisywaniem kontraktów?- pyta koleżanka.

19:38 Fabiański sfaulowany! Oj oj oj... Już jednego Szczęsnego mamy na chorobowym. Adam Nawałka krzyczy "Kur... mać".

19:35 Jeszcze 11 minut meczu. Rafał nie chce, żeby się kończył. Mecz.

19:32 Zauważyliście ze nasi piłkarze umieją świetnie biegać tyłem? Szacun!

Za to kolega gej idzie otworzyć piwo (?).... Karmi. Jak będzie drugi gol, to otworzy piwo.

19:29

Godziny rozgrywania meczów w następnej rundzie EURO.

O której zagra Polska? W jednym z terminów, przy którym są zaznaczone na czerwono różne warianty. Nadal MY NIC NIE KUMAMY! AAAAAAA to już nie jest żart - jak to czytać?

Twitter

19:28 Pazdan leży, a kibice śpiewają hymn.

19:26 Kapustka schodzi z murawy, wchodzi Grosicki - to tak jakby kogoś interesował mecz :)

19:24 A wiecie jak wygląda rodzina Glika (Gnerała Glika - jak o nim mówią)? Ano tak:

19:22

Kto będzie naszym przeciwnikiem w następnej rundzie EURO? Rozumiecie coś z tego? MY NIE :)))

Twitter

19:21 Emocji nie brakuje "chłop w domu krzyczy "Kurw... mać GRAĆ bo jest szansa na 1 miejsce w grupie!" Cokolwiek to oznacza.

19:18 Co za emocje! Dzieci Anety Zając, aż jedzą z wrażenia flagi.

19:16 O Kapustka zrobił faul i dostał żółtą kartkę. I Szpaku mówi, że bez sensu pozbawił się gry ze Szwajcarią. I to brak doświadczenia. A nikt nie wie co zrobił...

19:13 Kilka spostrzeżeń redakcyjnych, warto odnotować, jakie toczą się u nas rozmowy.

Kuba jednak klasa! - mówi koleżanka.

Ktoś znów na kimś się powiesił. Aż się ciśnie na usta (znów), że tak jak... w gejowskim klubie. A to przecież boisko - mówi kolega gej. Krycha idealna fryzura. Nawet jeden włos mu nie drgnął - zauważyła koleżanka.

19:12 Ale ładna akcja Kapustka, Milika i Lewego. Jakby w przerwie zjedli "kulki mocy"!

19:10 I może dobrze, ze odnotowaliśmy Błaszczykowskiego. Bo jest bramka! Pisk na osiedlu! Na to czekaliśmy! Baśka aż wytrzeszcz zrobiła z wrażenia.

19:07 Wróżbito Macieju - i jak to się skończy?

19:05 Mamy wrażenie, że Szpakowski i ten co nie strzelił kiedyś karnego też się nudzą. AAA - zapomniałyśmy z ważnych faktów meczowych - Błaszczykowski wymienił Zielińskiego na murawie.

19:04 "Kurw... mać" - mówi chłop domowy. "Co tu się dzieje? I czemu nic?" - dodaje. Tymczasem kiedy jedni kibicują inni są na zakupach. Karolina Malinowska chyba nie jest fanką piłki.

19:00 Wrócili! Przypominamy co się działo. Lewego sfaulowali, a kolega gej znalazł pewną analogię:

"Jodłowiec ma niezłe uderzenie z prawej ręki" - przekonuje komentator - wielu z nas ma podobnie.

18:57 W redakcji załamka, czyli baby komentują:

Jezuu. Nie wiem, czy oni to wygrają. Ukraińcy grają bardzo agresywnie. Gra nie mniej wyrównana niz z Niemcami - prawi koleżanka numer 1. Ukraina gra caly czas tak samo jak w poprzednich, to my jestesmy slabi, bez pomyslu z przypadkowymi zadownikami ktorzy nie powinni grac - rzecze koleżanka 2.

18:55 Co tam na Instagramach? A no na przykład Kasia Cichopek kibicuje, trochę rozpikselowana, ale zawsze.

18:47 Przerwa! Nada bez bramek. A w Internecie same dzieła sztuki!

Twitter

18:45 I znowu złośliwy faul na Lewego. I co? Biegnie teraz Ukrainiec żółty wredota i całuje go w głowę, że niby przeprasza. A żeby cię biegunka napadła cholero! Szpaku dobrze gada - to mecz na wyniszczenie naszych.

18:44 Kolega gej odpalił sobie Instagram Davida Beckhama. Tam na razie o wiele ciekawej i ładniej...

18:42 Polska gola Polska gola krzyczy Ewa Wachowicz, ciekawe czy nudzi się jak my?

18:39 Koleżanka co na piłce się zna lub udaje, mówi, że Niemcy co graja teraz z Irlandią w tym samym czasie wygrywają i co to dla nas oznacza? Już tłumaczymy.

Jak wygrają to mamy awans bez względu na wynik z Ukraina ale to i tak nie usprawiedliwia naszej beznadziejnej gry, jacy oni są słabi! Zero walki, pomysłu, brakuje Piszczka i Błaszczykowskiego- mówi ona.

18:36 OOO biją Lewego. Anka wklep Ukraińcowi po meczu! No i jest żółta kartka dla żółtego chama!

18:34 Chłop w domu mówi, że to nie mecz to kopanina. To może mały przegląd kto kibicuje z gwiazd. Na przykład Patryk Pniewski vel Dziubas. Na boisku - 11 dziubasów.

18:30 Skoro na boisku nuda to podjarajmy się tym jak wyglądają polskie WAGs.

18:28 O kolega gej ma pewną propozycję dla naszych:)

"Ta drużyna nie ma symbiozy" - mówi komentator. Chłopcy, jeśli chcecie nad tym popracować, to tylko w gejowskim klubie"

18:25 Nuda na murawie. Choć i jasne akcenty koleżanka mówi, co właśnie złapała mecz na komórce rzekła: Ale FABIAŃSKI JEST PRZYSTOJNY (i zdolny właśnie obronił nasza bramkę)! Za to kolega gej jest nadal zdegustowany grą.

"Kulki mocy chyba nie pomogły Robertowi. Na razie wszyscy grają tak, jakby wyszli z Glamu o 5 rano"

18:23

Ciekawa statystyka. Piłkarzom w żółtych koszulkach (w takich gra Ukraina) idzie na EURO beznadziejnie. Nie wiemy czemu to dałyśmy to chyba głębsza rozkmina dla kibicówek :)

Twitter

18:20 Nadal 0-0. A takich akcji jak Lewego brakuje... Choć wolimy jak strzelają w bramkę, a nie nad bramkę. I Szpaku pyta? Dlaczego to nie wpadło? No właśnie dlaczego? Jakoś dziś Lewo...

Twitter

18:18 Kolega gej się oburzył na grę naszych.

"To, że Ukraina przegrała dwa mecze, to nie znaczy, że nie ma wartości sportowej" - właśnie chłopcy! Jaja sobie robicie?"

18:16 My się nie znamy, ale czy Ukraina więcej więcej razy atakuje niż Polska? Chłopcy śpicie - jakby rzekła Magda Gessler?

18:11 Tymczasem na boisku biegają, piłka się toczy, bramki są dwie... A Małgorzata Rozenek kibicuje... Majdanowi!

Instagram

18:09 Pazdan Pazdan! Wybił, uffff, bo zły żółty Ukrainiec był blisko, oj był. Pazdan ostatnio robi furorę w necie.

Twitter

18:07 Naszych jest więcej na stadionie. To widać, słychać i mamy nadzieje, że nie czuć!

Twitter

18:05 Jakby kogoś interesował skład Ukrainy to taki.

18:03 Milik próbował. Nie udało się Teraz Lewandowski... Mówią, że Lewandowski musi zdobyć w tym meczu bramkę.

Robert Lewandowski nie strzelił gola dla reprezentacji Polski od 358 minut. Czy w końcu się przełamie?

Twitter

18:01 Kolega gej pyta:

"Zieliński będzie podwieszony nad Lewandowskim" - mówi komentator. Co tam się będzie działo!!

18:00 Poszło! Gwizdneli.

17:59 Kolega gej ma ważne pytanie i spostrzeżenie:

"Hymn to najpiękniejszy moment podczas meczu. Tylko wtedy możesz się dokładnie przyjrzeć wszystkim piłkarzom. (święte słowa!) I wybrać najładniejszego. Kapustka wysunął się na prowadzenie. BTW. Dlaczego Polacy gwiżdżą podczas hymnu Ukrainy?"

17:57 Ukraińcu - mali brzydcy fajny tylko kolor żółty koszulek.

17:55 I gra muzyka! Marsz marsz Dąbrowski! Piękni nasi chłopcy malowani! Oto nasz dzisiejszy skład w meczu:

Twitter

17:53 Polscy kibice w Marsylii! Polska!

Twitter

17:50 Mecz coraz bliżej! Jest nasz ulubiony komentator Dariusz Szpakowski i Juskowiak niejaki, który podobno spec, ale jak chłop podpowiada, nie strzelił karnego Ukrainie kiedyś kiedyś! To jaki z niech fachowiec? Tymczasem kochani w tym sklepie o 18. już nic nie kupicie! To ostatnie minuty!

Twitter

W tv właśnie powiedzieli, że ponad 80% kobiet musi oglądać mecze ze swoimi partnerami i łykać coś na uspokojenie! Chyba nie ta pani, która typuje wynik POLSKA -Ukraina!

4-0 :) A wy jak obstawiacie?

Twitter

17:36 Piłkarze już jadą na mecz! My i oni już w pełnej gotowości!

Twitter

Jeśli piłka nożna nie jest waszą pasją, ale uważacie, że "wypada" choć trochę zainteresować się Euro 2016, bo polskiej drużynie idzie naprawdę dobrze, to zapraszamy was do śledzenia naszej relacji z meczu Polska - Ukraina "okiem kobiety i geja"! Nie możecie tego przegapić, zaczynamy tuż przed 18! Zapraszamy, a wcześniej zobaczcie jak relaksuje się przed meczem Robert Lewandowski z Anią. ;)

Wygramy z Ukrainą? Dzięki "kulkom mocy" Ani na pewno! ;)

Instagram

Trzymamy kciuki za Polaków razem z polskimi WAGs!