Pary, które powstają w "Hotelu Paradise" i nie rozpadają się zaraz po powrocie do Polski, wzbudzają duże zainteresowanie wśród fanów show. Podobnie było w przypadku Oliwii i Kuby. Internauci mocno im kibicowali i byli zaskoczeni kiedy w kwietniu okazało się, że bohaterowie piątej edycji programu nie są już razem. Gorzka wiadomość o rozstaniu zszokowały widzów, zwłaszcza że uczestnicy nie rozstali się w zbyt pokojowych stosunkach. Padły też oskarżenia o niewierność, a nawet mobbing oraz próbę zniszczenia drugiej osoby w mediach społecznościowych. Reporter Party.pl zapytał Klaudię El Dursi, co o tym sądzi. Jej odpowiedź była dość zaskakująca. Okazało się, że Kuba sam do niej napisał.

"Hotel Paradise All Stars": Klaudia El Dursi zdradza kulisy rozmowy z Kubą

W połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise" się rozstali. Wszystko wskazuje na to, że rozpadowi związku uczestników show towarzyszyły duże emocje. Wiemy na pewno, że bohaterowie programu nie pożegnali się w przyjaźni. Byli partnerzy zdążyli uderzyć w siebie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nasz reporter postanowił zapytać Klaudię El Dursi, co myśli o tym burzliwym rozstaniu. Okazało się, że prowadząca randkowy show... nie wiedziała o prywatnym dramacie uczestników! Później ujawniła, że Kuba wysłał do niej wiadomość podczas kręcenia "Hotel Paradise All Stars"!

Kuba, jak robiliśmy all starsów, to do mnie napisał: hola, hola to wy już kręcicie? Nie zdążę przyjechać— zdradziła gwiazda TVN i wyznała, że odpisała Kubie.

Co prowadząca "Hotel Paradise" napisała do Kuby? Czy dowiedziała się czegoś o okolicznościach rozstania uczestników? Dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

