Od kilku tygodni prasa rozpisuje się na temat rozpadającego się małżeństwa Bartosza Węglarczyka z jego żoną Anną. Powodem małżeńskiego kryzysu jest romans dziennikarza z Małgorzatą Ohme, współautorką książki Kingi Rusin „Co z tym życiem?”

Media spekulują, że Węglarczyk wystawił na wielką próbę przyjaźń z Kingą Rusin wiążąc się z jej przyjaciółką. Znajomi Węglarczyka twierdzą, że z tego powodu dochodzi do spięć pomiędzy Rusin i Bartkiem także w pracy.

Rusin musi być tego świadoma i w ostatnim wydaniu „Dzień Dobry TVN” próbowała zaprzeczyć tym plotkom.

Pora uporządkować jedną sprawę. Ciągle dzwonią do mnie kobiety. Pytają o numer telefonu Bartka Wcale im się nie dziwię, bo to wyjątkowy mężczyzna i dziś kończy 40 lat. – powiedziała Rusin.

Jak widać Rusin chce zachować pozory. I choć podczas sobotniego programu była spięta, to stara się za wszelką cenę przekonać wszystkich, że między nią i Bartkiem przyjaźń wciąż kwitnie. Ciekawe, czy Was udało się jej do tego przekonać?