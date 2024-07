To dopiero będzie impreza! Kinga Rusin już za tydzień będzie świętowć okrągłą rocznicę - skończy 40 lat. Swoje urodziny zaplanowała uczcić wyjątkowo. Chce zorganizować imprezę na 200 osób. Choć może przypominać to wesele, to Kinga twierdzi, że zaproszeni będą sami najbliżsi.

Uwielbiam się bawić! - wyznaje w "Show". Nie jestem zwolenniczką przyjęć "zasiadanych" na których goście wsłuchują się w szczęk sztućców. Wolę tańczyć.

Może Kinga zorganizuje imprezę pod hasłem "You Can Dance"? Macie jakieś propozycje?

