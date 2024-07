Kinga Rusin w wywiadach opowiadała o swoim zamiłowaniu do sportów, między innymi do jazdy konnej i kitesurfingu. Prezenterka lubi też nosić buty na wysokich obcasach. Wszystko to niestety nie wpływa korzystnie na kręgosłup gwiazdy, z którym miała kiedyś poważne problemy.

- 15 lat temu miałam wypadek na nartach i od niedawna zaczęłam odczuwać jego skutki. Robię wszystko żeby być w dobrej kondycji – tłumaczy Rusin w „ Życiu na gorąco”

Jak podaje tygodnik, prezenterka dba teraz o swój kręgosłup i regularnie korzysta z profesjonalnej terapii leczącej dysfunkcje kręgosłupa.

Nie chce, aby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, kiedy tuż przed programem You Can Dance, którego była prowadzącą, poczuła okropny ból i prawie dostała paraliżu nóg.