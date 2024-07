O Anję Rubik, uznaną i cenioną modelką przez największe domy mody na świecie, walczy coraz więcej polskich firm. Każda firma chciałaby mieć Anję,jako twarz swojej marki.

Aktualnie Anję można podziwiać w polskiej telewizji aż w dwóch reklamach. Rubik reklamuje perfumy znanej marki i właśnie zastąpiła Anetę Kręglicką! Do tej pory to była miss reklamowała jednego z najbardziej rozpoznawalnych jubilerów w Polsce. Promowała tę markę zarówno w kraju jak i na świecie. Jednak firma Apart szybko zorientowała się, że supermodelka znana na całym świecie, to dużo lepsza inwestycja.

Jak donosi magazyn "Gwiazdy" kontrakt z Kręglicką wygasł, a firma nie chciała już przedłużać z nią umowy. Od kwietnia twarzą marki jest właśnie Anja.

Rubik miała już na koncie kampanie Apartu. Jednak dopiero teraz przejmie wszelkie obowiązki, które należały do byłej miss. Tak jak jej poprzedniczka zajmie się promocją diamentów.

