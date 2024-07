Od kilku tygodni prasa bulwarowa donosi o wielkim kryzysie w małżeństwie Kazimierza Marcinkiewicza i Izabeli Olchowicz, znanej szerzej jako "Isabel". W związku ponoć działo się tak źle, że para podjęła decyzję o rozwodzie. Wydawało się to o tyle zaskakujące, że jeszcze kilka miesięcy temu Marcinkiewicz udzieliła wywiadu, w którym opowiadała o miłości do męża i ich wspólnym życiu. Przypomnijmy: Żona Marcinkiewicza wróciła do Polski. Otworzyła nowy biznes

Reklama

Para do tej pory nie komentowała plotek, mimo tego, że kolejne publikacje przybierały na sile, a w kolejce czekały coraz bardziej absurdalne doniesienia np. te mówiące o powrocie Kazimierza Marcinkiewicza do poprzedniej małżonki. Jak donosi "Viva!", premier Marcinkiewicz i jego żona Izabela nie mają zamiaru się rozstać. Magazyn dodaje, że para nie ma pojęcia, skąd mogły się wziąć takie plotki.



Padliśmy ofiarami jakiejś wyrafinowanej gry politycznej - komentuje w rozmowie z "Vivą!" Izabela.

Prawnicy pary już zapowiedzieli interwencję prawną w sprawie pomówień publikowanych w tabloidach.

Zobacz: Światowe życie żony Marcinkiewicza. Na kolacje Isabel lata do...

Zobacz także

Reklama

Wielki mecz polityków i dziennikarzy TVN: