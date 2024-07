Od jakiegoś czasu spekulowało się, że w małżeństwie Iwony Węgrowskiej i Krzysztofa Madeyskiego nie dzieje się najlepiej. Piosenkarka przestała się z nim pokazywać, a wywiadach zdawała się być smutna i mało pogodna. Zapewniała jednak, że kryzys jest tylko chwilowy. Przypomnijmy: W Węgrowskiej coś pękło. Opowiedziała o rozstaniu z milionerem

W końcu Węgrowska postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć o tym, co dzieje się w jej związku z milionerem. Iwona na antenie "Dzień Dobry TVN" oświadczyła, że postanowiła rozwieść się z mężem i rozprawa jest już w toku. Jako powód takiej decyzji wokalistka podaje chorobliwą wręcz zazdrość o każdego mężczyznę, który pojawiał się w jej pobliżu, nawet jeśli były to relacje czysto zawodowe.





W dalszej części swojego wystąpienia Węgrowska zdradza szokujące kulisy małżeństwa. Opowiedziała o awanturach i pretensjach, które rozpoczęły trwający już kilka miesięcy kryzys pary.

Były krzyki, to było na porządku dziennym. Ja się do tego zraziłam i się tego przestraszyłam. Nigdy nie było awantur przy świadkach, zawsze za zamkniętymi drzwiami robił potworne awantury, które mnie po prostu wykończyły, zniszczyły. To nie było tak, że ja w 5 minut odeszłam. To trwało dobrych kilka miesięcy. Z siedem-osiem miesięcy. Wyprowadziłam się z mieszkania dwa miesiące temu. 17 maja w moje urodziny mąż prosił mnie, żebym wróciła, że on się zmieni, ale nie wierzę, żeby on się zmienił. Już raz się wyprowadzałam, wracałam, wybaczyłam, ale on znowu zrobił to samo - wyjaśniała Węgrowska w DDTVN.