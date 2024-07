Wiadomość o zakończeniu związku Ani Dąbrowskiej i Pawła Jóźwickiego po 12 latach była sporym zaskoczeniem. To właśnie on uczynił z (wówczas) uczestniczki "Idola" szanowaną artystkę i gwiazdę estrady. Para rzadko jednak razem pojawiała się na wydarzeniach publicznych, czy w ogóle opowiadała o swojej miłości. Okazuje się, że w idealnym na zewnątrz związku, dochodziło do licznych nieporozumień.

Jak donosi "Grazia" to Ania Dąbrowska spowodowała, że Jóźwicki wyprowadził się z domu na warszawskim Mokotowie.

- Ania bywała bardzo trudna jako partnerka. Czasem trochę zimna, czasem jakby nieobecna. Kiedy źle się działo w ich związku, raczej nie miała ochoty niczego naprawiać, tłumaczyć czy łagodzić. To Józek musiał wyciągać rękę do zgody. Wielokrotnie brała walizkę i trzaskała drzwiami. Tym razem wyprowadził się Józek - donosi znajoma Dąbrowskiej w Grazii.

Zainteresowani solidarnie nie odpowiadają na pytania dziennikarzy i odmawiają komentarza w sprawie swojej (zakończonej) relacji. Może to tylko chwilowy kryzys?

