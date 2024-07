W połowie lutego doszło do jednego z najgłośniejszych od lat wydarzeń w polskim show-biznesie. W jednym z klubów w Chorzowie spotkały się bowiem nie ukrywające wzajemnej niechęci Doda i Agnieszki Szulim. Dziennikarka oskarżyła Rabczewską o napaść, ale ta zdecydowanie temu zaprzeczała. Przypomnijmy: "Chciałam z nią stanąć twarzą w twarz"

Szulim kilka tygodni po incydencie zapowiedziała, że swoich praw będzie dochodzić w sądzie i z pomocą prawników oskarży wokalistkę o pobicie. Mijały jednak kolejne miesiące, a obie panie spotkały się w sądzie tylko raz - przy okazji procesu, który rodzice Rabczewskiej wytoczyli Szulim, a następnie całej stacji TVN, za naruszenie ich dóbr osobistych.

Teraz jednak głośna sprawa wraca na wokandę. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, pierwsza rozprawa dotycząca bójki gwiazd, w której stroną oskarżającą jest Szulim, odbędzie się 19 grudnia w jednym z warszawskich sądów. Nasze źródło twierdzi, że sąd w Chorzowie mocno wzbraniał się przed podjęciem sprawy, co wydłużyło czas oczekiwania. W końcu jednak przekazano ją do stolicy.



Sąd w Chorzowie ociągał się z rozpoczęciem postępowania i bardzo nie chciał rozstrzygać sprawy na swoim terenie. Udało się ją jednak przekazać sądowi w Warszawie, co mocno przyspieszy bieg wydarzeń. Pierwsza rozprawa ma się odbyć 19 grudnia i zarówno Szulim, jak i Doda, mają się tam pojawić w towarzystwie adwokatów. Z uwagi na to, że odbędzie się to w stolicy, można się też spodziewać prawdziwego oblężenia paparazzi - tłumaczy w rozmowie z nami osoba z otoczenia gwiazd.