Gwiazdy bez reszty pokochały różowe szminki, błyszczyki i lakiery do ust. Zatem nikogo nie dziwi, że wiosną ten kolor będzie na ustach wszystkich. Najlepiej, jeżeli będzie w wersji matowej! Co wy na to?

Różowe usta nosi również, bardzo lubiana przez wszystkich, Barbara Kurdej-Szata. Gwiazda delikatny makijaż oczu uzupełnia szminką w mocnym kolorze. Uwielbiamy takie połączenie!

Specjalnie dla was przygotowałyśmy subiektywne zestawienie najładniejszych szminek w odcieniach różu. Wśród naszych propozycji znajdziecie produkty marki Dior, Bobbi Brown, Clinique, Revlon czy Pupa.

