Małgosia Rozenek i Radosław Majdan wystąpią razem w nowym programie TVN. O czym będzie? Para będzie miała za zadanie wkręcać gwiazdy i zwykłych ludzi w absurdalne sytuacje. Zarobią na tym pół aż miliona złotych - donosi "Super Express".

O czym będzie nowy program Rozenek i Majdana?

Para prowadzi wspólnie program pod nazwą "Wkręty z górnej półki". Będzie odpowiednikiem amerykańskiego hitu "Prank Stars". Formuła programu jest zbliżona do "Mamy cię". Rozenek z Majdanem będą wkręcać swoich znajomych - gwiazdy przy użyciu ukrytych kamer w śmieszne sytuacje. Jest to pewne zaskoczenie, bo już od dawna mówiło się o programie małżeństwa, ale o innej formule. Stacja TVN namawiała Małgorzatę i Radka na reality show o ich życiu. Jednak para nie chciała się zgodzić na wpuszczenie kamer do ich domu.

Teraz, według tabloidu, nastąpiła zmiana planów. Program Majdanów ma zadebiutować na antenie TVN w 2018 roku. Będziecie oglądać?

Małgosia Rozenek i Radosław Majdan to teraz jedno z najgorętszych małżeństw w polskim show-biznesie. Po Azji Express ich popularność bardzo wzrosła.

Para udziela się w wielu akcjach charytatywnych. Niedawno zbierali całą rodizną na WOŚP. Uzbierali ponad 5 tys. zł!

Czy Rozenek i Majdan poradzą sobie z zadaniem, żeby wkręcać ludzi?