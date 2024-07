Od kiedy Weronika Rosati wyjechała do Hollywood polskie media śledzą każdy jej krok. Kilka miesięcy temu gwiazda wzięła udział w sesji dla magazynu "Viva!", w której zachwyciła i opowiedziała o swoim ciężkim życiu. Niejednokrotnie musiała wybierać między jedzeniem, a np. markowym ubraniem, które pozwalało jej osiągnąć wymarzony sukces. Zobacz: Rosati w magicznej sesji Vivy!

Ostatnio Rosati została zaproszona do kolejnej rozmowy. Tym razem w magazynie "Gala" opowiedziała o swoich przygodach w Stanach. Jedna z nich wydaje się aż nieprawdopodobna. Aktorka wkradła się do willi samej Elizabeth Taylor.

- Jest wieczór, jedziemy do Bel Air, wchodzimy do domu. Jest przepiękny, a ja wiem, że skądś go znam. Pytam właściciela. "Dom wynajęliśmy na przyjęcie, a należał do Elizabeth Taylor". Miałam ciarki na plecach. Na przyjęcia wynajmowane jest tylko pół domu. Wejścia na górę pilnowali jacyś ludzie.