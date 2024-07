Ruszyły rozgrywki Ligi Mistrzów! Najlepsze kluby świata walczą o puchar UEFA, a wśród nich znalazł się polski klub - Legia Warszawa. Pierwszy mecz zakończył się porażką Legii, która przegrała na swoim stadionie z niemieckim klubem Borussia Dortmund 0-6. Oficjalny sponsor motoryzacyjny UEFA Champions League - firma Nissan przygotowała badania na temat tego, czym emocjonują się fani piłki nożnej przed kolejnym sezonem UEFA Champions League. Poznajcie wyniki!

Ronaldo popularniejszy od Messiego! Badania Nissana

Kto będzie wzbudzać największe emocje podczas rozgrywek Ligi Mistrzów? Okazuje się, że największe emocje wśród europejskich kibiców piłkarskich wzbudza debiut w turnieju zespołu Leicester City FC, w którym gra objawienia Euro - Bartek Kapustka. Czy klub ma szansę pokonać największe kluby świata i sięgnąć po puchar Ligi Mistrzów? Z badań wynika, że tylko 1% Europejczyków wierzy, że Leicester City ma jakiekolwiek szanse na zdobycie wymarzonego trofeum. A który piłkarz wzbudza wśród fanów piłki nożnej największe emocje? Respondenci wymieniali Cristiano Ronaldo, który zdobył decydującego gola z rzutu karnego w mediolańskim finale minionego sezonu i otrzymał tytuł Najlepszego Piłkarza UEFA w Europie. Na drugim miejscu wśród fanów piłki nożnej znalazł się odwieczny przeciwnik Portugalczyka - Leo Messi z FC Barcelony. Trzeci w tym rankingu jest najlepszy piłkarz turnieju UEFA Euro 2016, Antoine Greizmann. A kto według kibiców ma największe szanse na zwycięstwo?​ Europejczycy typują najczęściej FC Barcelonę (23%) jako zwycięzcę, który w czerwcu przyszłego roku odbierze słynne trofeum w Cardiff, pokonawszy Real Madryt (19%).

Cristiano Ronaldo wzbudza największe emocje wśród kibiców piłki nożnej

W trakcie najbliższego sezonu Nissan nadal będzie naukowo badał, dlaczego piłka nożna wzbudza u ludzi tak wielkie emocje. Po nawiązaniu współpracy ze specjalistami w dziedzinie nauki o sporcie z Uniwersytetu w Loughborough w sezonie 2015–2016 w celu opracowania naukowego wzoru na emocjonujący mecz piłkarski, Nissan będzie w dalszym ciągu udostępniał dane o golach, zawodnikach i rozgrywkach, które sprawiają, że nie możemy usiedzieć spokojnie w fotelu. Firma będzie także kontynuować badania nad emocjami, prowadzone wspólnie z ekspertami z angielskiej uczelni.

Jean-Pierre Diernaz, wiceprezes ds. marketingu w Nissan Europe, powiedział: „Jednym z najważniejszych atutów marki Nissan jest jakość. Przy wszystkich naszych przedsięwzięciach sponsorskich stosujemy takie same wysokie standardy, jak przy produkcji pojazdów. Przez najbliższe miesiące zamierzamy podsycać emocje u kibiców piłki nożnej w prawdziwie innowacyjny sposób — poprzez współpracę z Uniwersytetem w Loughborough, a także poprzez intensyfikację badań nad naukowym wyjaśnieniem przyczyn emocji w innych dziedzinach poza futbolem. Powołaliśmy również nowych „inżynierów emocji” do naszego zespołu i korzystamy z innowacyjnych platform społecznościowych do nawiązywania kontaktu z fanami”.

​Choć według Europejczyków największe szanse na zdobycie kolejnego tytułu ma FB Barcelona, niemieccy kibice uważają, że po wymorzone trofeum ścięgnie ich klub - Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem albo Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w zespole. Taki scenariusz zdecydowanie nam pasuje, trzymamy kciuki za Roberta i Łukasza!

Legia Warszawa - Borussia Dortmund

Kibice na stadionie Legii

Tym razem były pełne trybuny!

