Przemek Saleta na meczu Legia Warszawa-Borussia Dortmund

Przemek Saleta pojawił się na zaproszenie Nissana ( sponsora Ligi Mistrzów) na meczu Legia Warszawa - Borussia Dortmund.

Polski klub przegrał z zespołem, w barwach których gra Łukasz Piszczek 0:6, ale i tak Przemek Saleta był bardzo zadowolony z tego, że mógł pojawić się na meczu! Tak się złożyło, że mecz odbywał się akurat w środę (14 września), gdy trwała akurat emisja show "Azja Express", w którym brał udział Przemek. W drugim odcinku show, bokser pożegnał się z programem.

Przemek Saleta nie oglądał Azja Express, bo był na meczu Legia Warszawa-Borussia Dortmund

Saleta na Instagramie pochwalił się biletami, które dostał od sponsora Ligi Mistrzów - Nissana

Legia niestety przegrała ten mecz, ale Saleta i tak był zadowolony, że mógł go zobaczyć

Przy okazji meczu, udało nam się porozmawiać z Przemkiem na temat jego udziału w show "Azja Express". Saleta wziął udział w show "Azja Express" wraz ze swoim przyjacielem, Darkiem Kuźniakiem. Bokser i kucharz w przeciwieństwie do pozostałych par, podeszli do rywalizacji w programie na luzie i nie starali się za wszelką cenę dotrzeć na metę jako pierwsi. Postawili bardziej na zabawę i możliwość poznania ludzi, niż rywalizację i walkę o pierwsze miejsce. Niestety, Saleta i Kuźniak odpadli z show już w drugim odcinku. Przemek Saleta żałuje, że tak szybko pożegnał się z show?

Przemysław Saleta od początku nie był faworytem tego programu, bo widać było, że nie przyjechał tam walczyć o pierwsze miejsce, a dobrze się bawić. Dlaczego nie chciał jak pozostali dotrzeć na metę wyścigu jako pierwszy?

To przez sport. Ostatnio rozmawiałem z kolegą ze Szwecji, który też boksował. Zobaczył moje zdjęcie na Facebooku i powiedział, że widzi, że dobrze wyglądam. I mu mówię, że szukam jakiegoś sportu, w którym mógłbym od nowa zacząć rywalizować. I on mi mówi, że po emocjach w ringu ciężko znaleźć adrenalinę. Po tym jak się zawodowo trenuje i rywalizuje, to taki program telewizyjny nie wyzwoli takich emocji. Jak próbuje nowych rzeczy to się bawię. Tutaj jak przegram to nic wielkiego się nie staje i ja nie zakładałem, że wygram ten program, dodaje bokser.