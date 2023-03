Seriale o piłce nożnej, czyli football, bloody hell na serwisach VOD

Choć futbol to najpopularniejszy sport na świecie, przez długi czas dobre seriale o piłce nożnej były towarem deficytowym. Na szczęście gdy serwisy VOD rozpoczęły swoje podboje, twórcy wyczuli swoją szansę, by pokazać tę dyscyplinę na nowo. Dzięki rozwojowi technologicznemu i lepszej współpracy filmowców z klubami, kamery wpuszczono do szatni, pokazując nam prawdziwe, krwiste mięso. Tak powstała m.in. wspaniała seria „Wszystko albo nic”. Wreszcie doczekaliśmy się też porządnej produkcji fabularnej osadzonej w świecie piłki nożnej, czyli historia nietypowego trenera, Teda Lasso. Do wyboru mamy nawet – również udany – serial kostiumowy, „Angielska gra”.

Spis treści:

Na Wyspach futbol to religia i nie ma w tym ani odrobiny przesady, więc nic dziwnego, że powstają seriale o piłce nożnej, które pokazują początki tej dyscypliny. Choć dzisiaj kopać mogą wszyscy – zarówno robotnicy, jak i biznesmeni – to nie zawsze tak było. „Angielska gra” przenosi nas do przełomu lat 70. i 80. XIX wieku, gdy w piłkę grali jedynie dżentelmeni z wyższych sfer. Dostojnym mężczyznom nie podobało się, że tym sportem chcieli zajmować się także faceci z klasy robotniczej. Jednak dzięki przyjaźni pochodzących ze skrajnie różnych światów Kevina Guthiera (Fergus Super) i Edwarda Holcrofta (Arthur Kinnaird), udało się znaleźć wspólny język.

„Angielska gra” to nie tylko opowieść o początkach piłki nożnej na Wyspach, ale również podziałach, nierównościach społecznych, walkach klas, a także przyjaźni. Dziś futbol kochają nie tylko Brytyjczycy, ale cały świat – bez względu na stan bankowego konta. O „Angielskiej grze” pisaliśmy też w naszym zestawieniu angielskich seriali kostiumowych.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Są seriale o piłce nożnej, które udowodnią wam, że dla Brytyjczyków futbol naprawdę ma wiele wspólnego z religią. W niedużym, przemysłowym i portowym mieście jak Sunderland, lokalny klub to prawdziwa chluba. Wokół drużyny kręci się całe życie mieszkańców. Nawet ksiądz modli się w jej intencji, odprawiając nabożeństwa, a widok wiernych w klubowych koszulkach podczas mszy nikogo nie dziwi. Fani świętują zwycięstwa i przeżywają porażki swoich ulubieńców. „Sunderland aż po grób” to seria dokumentalna o niełatwych czasach klubu, który po latach świetności spada z najwyższej ligi rozgrywek w Anglii. Powrót do Premier League okazuje się bardzo trudnym zadaniem. Kamery nie tylko śledzą pracę w obiekcie sportowym, ale także zaglądają do domów fanatyków drużyny. Obserwujemy zarówno sportowe, jak i osobiste problemy zawodników Czarnych Kotów oraz zarządu, którzy stają przed różnymi wyzwaniami.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Seria „Wszystko albo nic” to prawdziwa perełka dla fanów seriali o piłce nożnej. Produkcja amerykańskiego giganta wniosła dokumenty o futbolu na nowy, wyższy poziom dzięki angażującej narracji oraz bliskiej współpracy z klubem. W każdym odcinku przyglądamy się jednemu z najsłynniejszych trenerów, Jose Mourinho, który objął londyński klub Tottenham Hotspur F.C. Kamery są wszędzie, dzięki czemu nie tylko widzimy odprawy motywacyjne w szatni i emocjonalne reakcje piłkarzy, ale również prywatne, nie zawsze łatwe i przyjemne rozmowy menadżera z zawodnikami. Serial pokazuje interesujący moment w historii drużyny. Spurs rozpoczynają nowy sezon po tym, jak przegrali w finale Ligi Mistrzów. Gracze są podłamani porażką, ale wciąż są głodni trofeów.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Seria o Tedzie Lasso, nietypowym menedżerze to nie tylko jeden z najbardziej zaskakujących seriali o piłce nożnej, ale także produkcji w ogóle. Trener futbolu amerykańskiego w college’u zostaje zatrudniony przez właścicielkę klubu AFC Richmond, który walczy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach, Premier League. Żeby było jeszcze dziwniej – Ted Lasso (Jason Sudeikis) jest znany nie ze swoich umiejętności, ale wyśmiewanego virala, który trafił do sieci. Dlaczego Rebecca Welton (Hannah Waddingham) decyduje się właśnie na niego? Kobieta liczy, że trener doprowadzi drużynę do ostatecznego upadku. W ten sposób Welton zemści się na byłym, obrzydliwie bogatym mężu, który zdradzał ją na prawo i lewo.

Być może Ted Lasso nie jest wybitnym specjalistą od piłki nożnej, ale z pewnością chcielibyście mieć go za przyjaciela. Bohater jest niepodobny do większości bohaterów serii. Cechuje go przede wszystkim wielka życzliwość i empatia. Wąsaty i uśmiechnięty Lasso bywa czasem infantylny, a jego próby zadowolenia wszystkich nieraz kończą się niepowodzeniem, ale postać wykreowana przez Jasona Sudeikisa zaraża ciepłem i podbija serca widzów.

Serial jest dostępny na Apple TV+

Kto powiedział, że seriale o piłce nożnej są tylko dla mężczyzn? Devin Burke razem z rodziną przeprowadza ze wschodniego wybrzeża do Kalifornii. Dla naszej bohaterki oznacza to nie tylko zmianę szkoły, ale również drużyny piłkarskiej. Devin nie tylko uwielbia futbol. Kocha też wygrywać. Jednak szybko okazuje się, że Korki z Kentville nie grają na odpowiednim poziomie. Dziewczyna nie zamierza obniżać standardów. Zajmuje pozycję liderki i próbuje prowadzić zespół ku zwycięstwom. W tym samym czasie stara się znaleźć przyjaciół w nowej miejscowości. Ta seria szczególnie może przypaść do gustu młodym widzom, którym polecamy też nasze zestawienie seriali młodzieżowych.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Kolejny dokument odcinkowy z serii „Wszystko albo nic”, który pokochali fani seriali o piłce nożnej. Szczególnie ci mieszkający po niebieskiej stronie Manchesteru. Poznajemy miasto, w którym mieszkańcy przyznają, że pokochali swój klub jeszcze zanim poznali swoje żony czy mężów, zanim na świat przyszły ich dzieci. Tym razem kamery amerykańskiego serwisu VOD pojawiły się w szatni Obywateli, których prowadzi jeden z najbardziej utytułowanych menedżerów, Pep Guardiola. Kibicem Manchesteru City był sam Ian Curtis z Joy Division, a hit „Love Will Tears Us Apart” często rozbrzmiewa na lokalnym stadionie. Oczekiwania wobec trenera i zawodników są ogromne – tak jak ego samego Guardioli. W dokumencie przyglądamy się pracy hiszpańskiego menedżera o silnym charakterze, dla którego liczy się tylko zwycięstwo.

Serial jest dostępny na Amazon Prime

Biografie wielu zawodników to gotowe scenariusze, dzięki czemu wśród seriali o piłce nożnej znalazła się opowieść o Carlosie Tevezie. Argentyńczyk wzbudzał skrajne emocje, będąc zarówno na boisku, jak i poza nim. Sportowiec przyszedł na świat i spędził dzieciństwo w jednej z najbiedniejszych oraz najniebezpieczniejszych dzielnic Buenos Aires, czyli Fuerte Apache. Jakby tego było mało, jako mały chłopiec Tevez oblał się wrzątkiem, co doprowadziło do poważnego zagrożenia życia.

Fabularna seria to nie tylko historia piłkarza, ale również portret życia w blokowiskach Buenos Aires. Wielodzietne rodziny zazwyczaj muszą pomieścić się na kilkunastu metrach kwadratowych. Znalezienie pracy to prawdziwe wyzwanie. Okolica sprzyja rozwojowi gangów i handlowi narkotyków. Niemal każdej nocy słychać strzały, ale policja rzadko zagląda do Fuerte Apache. Pozostawieni sami sobie sąsiedzi starają się trzymać razem i wspierać w trudnych sytuacjach. W takim środowisku także wyrastają genialni piłkarze. Carlos Tevez już w wieku 17 lat debiutuje w argentyńskim klubie Boca Juniors, by później grać w największych drużynach: Manchesterze United, Manchesterze City (za dołączenie do lokalnego rywala część kibiców znienawidziła Teveza) czy też Juventusie.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Niektóre seriale o piłce nożnej skupiają się na mrocznych stronach tego sportu. Dziś chyba już nikt nie wierzy, że w świecie futbolu najważniejsza jest pasja i przyjemność z gry oraz tym podobne frazesy. Coraz głośniej mówi się o nieczystych zagraniach i korupcji w takich organizacjach jak FIFA czy UEFA. W 2022 roku mundial w Katarze również wywołał szereg kontrowersji dotyczących braku poszanowania praw człowieka. Choć idea sportu bez podziałów jest piękna, to w piłce nożnej obecnie są niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Tam, gdzie są pieniądze, jest też walka o władzę i polityka.

Twórcy „Tajemnic FIFA” demaskują nadużycia Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i ujawniają mechanizmy korupcyjne, które w 2015 roku skutkowały licznymi aresztowaniami pracowników organizacji. Seria rzuca światło na to, jak wpływowi ludzie wykorzystują sport do fałszowania dokumentów i utajania swoich nielegalnych biznesów. Przyglądamy się nie tylko nieprawidłowościom podczas organizowania mundialu w Katarze, ale również turnieju w Rosji, który odbył się w 2018 roku, a nawet mistrzostw w Republice Południowej Afryki z 2010 roku.

Serial jest dostępny na Netfliksie

To nie tylko jeden z bardziej intrygujących seriali o piłce nożnej, ale także niecodzienna historia. Wyobraźcie sobie, że dwie gwiazdy Hollywood kupują klub piłkarski i próbują uczynić go popularnym. Brzmi jak scenariusz fikcyjnej serii? Niekoniecznie. Na ten pomysł wpadli Ryan Reynolds („Deadpool”, „Free Guy”, „Narzeczony mimo woli”) oraz Rob McElhenney („Mythic Quest”, „U nas w Filadelfii”). Panowie zostali właścicielami małego, lokalnego zespołu w Walii.

„Witamy we Wrexham” to dokumentalna seria, która początkowo może wydawać się nieco ekscentryczna – tak jak podróż aktorów z Hollywood do niewielkiej, walijskiej miejscowości i próba zrozumienia lokalnej społeczności. Ponoć soccer to nie to samo co futbol. Twórcy serialu opowiadają historię Wrexham FC, który jest traktowany jak dobro wspólne przez mieszkańców. Przyglądamy się zapleczu drużyny i poznajemy realia małego klubu. Czy uda się połączyć dwa skrajne światy?

Serial jest dostępny na Disney+

Nasze zestawienie seriali o piłce nożnej zamyka jedna z pierwszych produkcji hiszpańskojęzycznych Netflixa. „Klub Cuervos” pojawił się dwa lata przed „Domem z papieru”. Oczywiście nie osiągnął tak wielkiego sukcesu jak opowieść o wielkim napadzie na mennicę, ale okazał się udanym tytułem. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym meksykańskim miasteczku Nuevo Toledo. To właśnie tam siedzibę ma Cuervos FC. Grający w pierwszej lidze klub piłkarski jest największą dumą mieszkańców.

Po śmierci właściciela drużyny, miejscowego oligarchy Salvadora Iglesiasa przyszłość Kruków staje się niepewna. Klub trafia w ręce dzieci bogacza, które nie są zbyt zgodne. Chavy jest niedojrzałym playboyem, który bawi się życiem. Isabel to wykształcona i rozsądna kobieta, która twardo stąpa po ziemi. Rodzeństwo, które szybko zaczyna się spierać, musi stawić czoła wielu problemom związanym z prowadzeniem Cuervos FC.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeśli uwielbiacie seriale o piłce nożnej, mam jeszcze dla was kilka propozycji. To niesamowite historie o zwycięzcach, ogromnej presji i katorżniczej pracy. Natomiast jeśli chcecie odpocząć od sportu i przenieść się do innego świata, przygotowaliśmy też seriale o kosmosie, które mogą was zainteresować.