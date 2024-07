Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała kolejny film w serwisie YouTube i nie ukrywa, że to już ostatnie chwile przed przeprowadzką. Anna i Grzegorz teraz planują skupić się na terenie wokół domu, a tymczasem spójrzcie na te wnętrza. Sypialnia robi ogromne wrażenie, a syn Anny Bardowskiej już może zamieszkać w swoim pokoju...

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" po ponad dwóch latach budowy w końcu mogą wprowadzić się do swojego domu marzeń. Projekt początkowo wywołał fale zachwytu, ale kiedy Anna Bardowska zrezygnowała z jasnego koloru elewacji na rzecz ciemnych płyt klinkierowych, jej wybór wywołał mnóstwo kontrowersji. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" zdradziła, że nie przejmuje się krytyką i dziś może cieszyć się w pełni urządzonym domem.

W naszym domu jest inny efekt. Wygląda jakbyśmy mieli już zamieszkać. Jak na to wszystko patrzę to cieszę się, że nie mamy w domu grzejników. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, bo nie miałam doświadczenia w tym temacie. Nasza pompa ciepła działa już 11 miesięcy i w domu jest naprawdę ciepło. - powiedziała Anna Bardowska na najnowszym nagraniu.

Fanki Anny Bardowskiej są pod wrażeniem nowego domu oraz ogromnej sypialni z tapicerowaną ścianą za łóżkiem.

Żona Grzegorza Bardowskiego pochwaliła się też, że po ogromnych problemach z poprzednimi schodami, które musiały zostać rozebrane, w końcu doczekała się idealnego rozwiązania:

Mamy schody. Ja właśnie tak sobie te schody wyobrażałam od początku, że one tak będą wyglądać. Jeśli chodzi o różnicę cenową to nie jest duża różnica. Tamte schody kosztowały 18 tys. zł, to jest cena z kwietnia, a za te we wrześniu z dębu zapłaciłam 24 tys. zł. Nie ma wielkiej różnicy, ale wizualnie... przeszczęśliwa jestem.