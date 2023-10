Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" wróciła już z wakacji z rodziną. To co jednak zastali po powrocie do domu mocno zaskoczyło nie tylko ich ale także Jasia i Liwię:

Reklama

Nie wierzysz, że taka demolka w nowym domu? - zwróciła się do synka.

Zobaczcie, co Bardowscy znowu zmieniają w swoim domu.

"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska: "Demolka w nowym domu"

Anna Bardowska z rodziną spędzała wakacje na Fuertaventurze. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, że wyjazd kosztował ich około 20 tysięcy złotych. Czas urlopu jednak szybko minął. Rodzice myślami byli już w przydomowych obowiązkach, natomiast dzieci marzyły, by móc jeszcze kilka dni cieszyć się wakacjami. Po powrocie do domu na domowników czekała jednak niemała niespodzianka.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jeszcze przed wyjazdem wspominała, że w ich domu będą trwały jeszcze prace, podczas, gdy ona wraz z rodziną uda się na krótkie wakacje. Po powrocie do Polski gwiazda "Rolnik szuka żony" wraz z dziećmi sprawdziła, co zmieniło się w domu:

Poznajecie też nasz domek? Ale nam bazylia wyrosła! Wielka, babanowiec też. A cytryna? Kaput.

Jednak prawdziwa rewolucja czekała w pralni.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska odgrodziła się betonowym murem od sąsiadów. Pokazała zdjęcie

Dzieci Bardowskich były zaskoczone remontem, który właśnie ma miejsce w domu.

Co to u nas remont? Będziemy tu mieć domofon, więc jeszcze nie koniec, jeszcze w tym tygodniu trochę będzie się tu działo.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zdradziła, ile zapłaciła za wakacje. Kwota może zaskoczyć

Z kolei z miejsca obok pralki i suszarki zniknęła szafka ze zlewem.

Nie wierzysz, że taka demolka w nowym domu? Mieliśmy tutaj szafkę i zlew, będzie druga pralka obok, bo potrzebuję drugą pralkę na Grześka robocze ubrania. Remont to remont. Jeszcze chwilę to pewnie potrwa - zwróciła się do synka.

Reklama

Jesteście ciekawi kolejnych zmian w ich pięknym domu?

Instagram @ania.bardowska