Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie z nowego domu i zapowiedziała, że prace przed domem już się rozpoczęły, a to oznacza, że lada chwila zdecydują się na przeprowadzkę. Jedna z internautek zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa dzieci i pisze wprost, że przeprowadzka bez tego ważnego szczegółu nie jest dobrym pomysłem. O co chodzi? Jak zareagowała Anna Bardowska? Fani "Rolnika" boją się o bezpieczeństwo dzieci w nowym domu Bardowskich Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" nadzorują ostatnie prace w nowym domu. Rolniczka nie ukrywa, że ostateczny termin zależy od postępów ekipy remontowej. Anna Bardowska odlicza dni do przeprowadzki i wygląda na to, że do świąt Bożego Narodzenia dom Anny i Grzegorza Bardowskich będzie już w pełni gotowy. Prace przed domem idą pełną parą 💪. Dobrze, że pogoda dopisuje 🏠☀️. Wygląda na to, że przeprowadzka tuż tuż 😉. - napisała Anna Bardowska. Na nowych zdjęciach jedna z internautek zauważyła pewien szczegół. Okazuje się, że na balkonie nie ma jeszcze balustrad i internautka pyta wprost, czy para nie boi się przeprowadzki ze względu na dzieci, które z pokoju mogą wyjść na niezabezpieczony balkon. To nie boicie się wejść do domu bez balustrad ze względu na dzieci? Bezpieczeństwo? Poczekać jak już wszystko będzie gotowe ogrodzenie i w ogóle tak na tip top ?