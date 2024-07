Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu rozpoczęli budowę wymarzonego domu. W mediach społecznościowych żony rolnika na bieżąco pojawiają się relacje, w których dzieli się z obserwatorami postępem prac. Gdy wydawało się, że remont zmierza ku końcowi i rodzina lada dzień będzie mogła się wprowadzić, niespodziewanie doszło do komplikacji, które zakłóciły spokój rodziny Bardowskich. Co się stało?

"Rolnik szuka żony": Podczas remontu domu Anny i Grzegorza Bardowskich doszło do nieprzewidzianych problemów

Anna i Grzegorz Bardowscy marzyli o własnym domu, dlatego zdecydowali się na budowę nieruchomości od podstaw. Para miała nadzieję, że szybciej uda im się przeprowadzić do nowego miejsca, jednak kolejne komplikacje mocno im to utrudniają. Mimo iż duża część domu jest już gotowa, a niedawno Anna Bardowska pochwaliła się kanapą w odcieniu zgaszonego różu, wygląda na to, że przeprowadzka planowana na listopad znów się przesunie.

W mediach społecznościowych uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawiła się relacja, w której przyznała, że na budowie są kolejne komplikacje, z którymi z samego rana musiała się uporać.

Anna Bardowska przyznała, że zupełnie inaczej zaplanowała dzień, jednak brukarz pokrzyżował jej plany.

Nagrałam sobie rano powitanie, miałam nagrywać relację. Ale się okazało, że nie ma tak spokojnie. Przyjechał pan brukarz i kostka brukowa potrzebna na wczoraj, koparka potrzebna na wczoraj. Okazuje się, że nasza się nie sprawdzi, bo trzeba wykopać nieco więcej. Wszystko prawie mam poogarniane, 27 ton kostki brukowej już do nas jedzie i resztę chyba też ogarniam - powiedziała Anna Bardowska.

Większość pomieszczeń jest już jednak gotowa! Jakiś czas temu Anna Bardowska pochwaliła się meblami w salonie, które już powoli pojawiają się w domu. Uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki postawiła na drewno, czerń oraz odcienie szarości. Jednym z akcentów kolorystycznych będzie kanapa w salonie.

Jesteście ciekawi ostatecznego efektu?

