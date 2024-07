Ania i Grzesiek Bardowscy rozpoczęli przeprowadzkę do nowego domu? Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci film, w którym pokazała, jak urządza się w swojej willi! Ania Bardowska kupiła zastawę i dodatki do nowej kuchni, a przy okazji pochwaliła się wielkim łóżkiem w pokoju córki. Tylko spójrzcie na te wnętrza!

Reklama

Ania Bardowska pokazała, jak urządza nowy dom

Ania i Grzesiek Bardowscy już wkrótce zamieszkają w nowym domu. Para, która poznała się na planie drugiej edycji "Rolnik szuka żony" ponad dwa lata temu rozpoczęła budowę wymarzonego gniazdka. Ania Bardowska chętnie pokazywała kolejne etapy budowy, a teraz - kiedy dom jest prawie gotowy - publikuje relacje z jego wnętrza. Ostatnio Ania Bardowska pokazała ogromną szafę w przedpokoju, a teraz żona rolnika pochwaliła się łóżkiem w pokoju córki i zdradziła, jakie dodatki kupiła do nowego gniazdka.

- Powoli ogarniamy się tutaj w nowym domku. Nie nazwałabym tego przeprowadzką, na przykład dalej nie mamy schodów- powiedziała Ania Bardowska.

Chociaż w nowym domu wciąż nie ma schodów, to w pokoju córki pary z "Rolnik szuka żony" pojawiło się już wielkie łóżko, które bardzo przypomina łóżko z sypialni Ani i Grześka Bardowskich.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się prezentem dla męża z okazji Dnia Chłopaka! Grzegorz był zachwycony

screen YouTube.com Ania Bardowska

Ania Bardowska w nowym filmie opublikowanym na YouTube.com pokazała przy okazji, jaką zastawę stołową kupiła do swojej willi i jakie gadżety wybrała do kuchni. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na kilka desek do krojenia i różne naczynia.

Zobacz także

- Zaraz wszystko rozpakuję, przyjdzie Grzesiek pooglądać, co wybrałam. Niestety nie mógł jechać ze mną chociaż wątpię, żeby byłby zainteresowany wyborem desek - chociaż przy talerzach mi pomagał - wyznała Ania Bardowska.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zapowiada przeprowadzkę. Fanka: "Obłędnie, zwłaszcza w salonie"

screen YouTube.com Ania Bardowska

Zobaczcie film z nowego domu Ani i Grześka Bardowskich! Podoba się Wam gniazdko byłych uczestników randkowego hitu TVP?

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała nowe zdjęcia kuchni, ale to kanapa zwraca uwagę!