W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel i Michał Kassin zawładnęli sceną. Bez wątpienia ten wieczór należał do nich, a maksymalna ilość punktów od jury była tylko wisienką na torcie. Ten sukces nie mógł przeminąć bez świętowania - w końcu nie jest łatwo zachwycić jury do takiego stopnia. 19-latka pokazała, jak bawiła się tuż po odcinku - oczywiście był przy niej ukochany Kevin Mglej!

Tak Roxie Węgiel świętowała cztery dziesiątki w "Tańcu z gwiazdami"

Co to było za widowisko! Roksana Węgiel zdobyła cztery dziesiątki w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami". Jurorzy byli zachwyceni bezbłędnym paso doble pary, w którym nie brakowało spektakularnych elementów akrobacji. Wokalistka razem ze swoim partnerem Michałem Kassinem uplasowali się na pierwszym miejscu w tabeli. Nie da się ukryć, że to właśnie oni byli królową i królem tego wieczoru. Nawet Iwona Pavlocić nie znalazła szczegółu, do którego mogłaby się doczepić i przyznała, że opadła jej szczęka po ich występie.

Ja się cieszę, że mam wszystkie swoje zęby, bo mi tu opadły na blat. To było top of the top. — powiedziała Iwona Pavlović.

Tego wieczoru Roksana Węgiel nie mogła odpuścić sobie świętowania. Jak zawsze 19-latka mogła liczyć na wsparcie swojego narzeczonego, który mocno trzymał za nią kciuki na widowni. Szczęśliwy i dumny Kevin Mglej oczywiście świętował również razem z ukochaną jej wielki sukces. Roksana Węgiel mogła również liczyć na wsparcie rapera Pawbeats, z którym ostatnio nagrała nowy singiel pt. „Przyjdź po mnie.

Świętujemy — napisała Roksana Węgiel.

Instagram @roxie_wegiel

19-latka jest nie tylko utalentowaną wokalistką, ale i tancerką. W trzecim odcinku Roksana Węgiel ponownie rozpaliła parkiet "Tańca z gwiazdami", a kamery uchwyciły minę jej narzeczonego, który wspierał ją z widowni. Kevin Mglej był nie tylko niezwykle skupiony, ale również nie mógł oderwać wzroku od swojej ukochanej.

A wam jak podobało się paso doble w wykonaniu Roksany Węgiel i Michała Kassina?

Wojciech Olkusnik/East News