Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Robert Pattinson był bożyszczem nastolatek na całym świecie. Każde jego publiczne pojawienie się, premiera kolejnych części sagi "Zmierzch" czy zwykły spacer doprowadzały do histerii rozentuzjazmowany tłum dziewczyn. Każda chciała go mieć na chwilę dla siebie, każda chciała wspólne zdjęcie czy choćby autograf. Przypomnijmy: Robert Pattinson otoczony tłumem fanek

Sława tego typu idoli bywa jednak złudna, a nastolatki szybko znajdują sobie kolejne obiekty westchnień tak szybko, jak tylko kończy się ich ulubiona dotąd seria. Robert w międzyczasie zagrał wprawdzie w kilku innych produkcjach, ale żadna nie przyniosła mu tyle rozgłosu, a on sam może już cieszyć się większym spokojem. Ostatnio paparazzi przyłapali go na lotnisku LAX i tym razem o autograf poprosiła go zaledwie... jedna osoba. Amerykańskie media donoszą jednak, że Pattinson ma wrócić do Kristen Stewart, więc niewykluczone, że wokół tej dwójki znów będzie głośno.

Zobaczcie Pattinsona na lotnisku w Los Angeles: