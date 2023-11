Najpierw bożyszcze nastolatek, później obiekt żartów, dzisiaj ceniony aktor. Robert Pattinson przeszedł nieoczywistą drogę. Saga "Zmierzch" przyniosła mu wielką popularność — podobnie jak Kristen Stewart. Po latach oboje przyznają, że nie znoszą tej serii. Przez pewien czas aktorzy byli parą także w życiu prywatnym, ale rozstali się w cieniu skandalu. Później Roberta Pattinsona łączono z różnymi pięknościami. Gwiazdor od lat związany jest z Suki Waterhouse i wygląda na to, że niedługo artyści zostaną rodzicami.

Już od wielu lat Suki Waterhouse i Robert Pattinson są parą. Aktorzy przez długi czas trzymali swoją bliską relację w tajemnicy, dopiero po pięciu latach pojawili się razem na imprezie branżowej. Gwiazdy rzadko wypowiadają się na swój temat w rozmowie z mediami, choć w lutym br. modelka nieco się otworzyła na łamach "Sunday Times".

Jestem zszokowana, że jestem z kimś tak szczęśliwa przez prawie pięć lat. Gdy widzę na ekranie telefonu jego imię i nazwisko lub nawet powiadomienie o SMS-ie, zawsze jestem niesamowicie podekscytowana i myślę, że on czuje to samo. Zawsze mamy sobie tak wiele do powiedzenia

— powiedziała Suki Waterhouse.