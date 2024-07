Robert Lewandowski spełnił marzenie chorego chłopca. Okazuje się bowiem, że piłkarz zadzwonił do 9-letniego Bartka, który walczy o zdrowie na oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Przegląd Sportowy opisał, jak doszło do rozmowy słynnego sportowca z chłopcem. Okazuje się, że do rozmowy Roberta ze swoim fanem doszło dzięki... Andrzejowi Wronie.

Siatkarz, który odwiedził chore dzieci w szpitalu, dowiedział się o liście jaki napisał jakiś czas temu chłopiec. Bartek napisał w nim, że bardzo ceni Roberta Lewandowskiego i marzy o spotkaniu z nim. Andrzej Wrona skontaktował się z piłkarzem, a ten po kilku minutach zadzwonił do chorego chłopca.

Będę kibicował wam w najbliższych meczach - zapewnił Roberta jego mały fan.

Andrzej Wrona na swoich koncie na Facebooku pokazał zdjęcie, na którym 9-letni Bartek rozmawia ze swoim idolem, Robertem Lewandowskim.

Marzenia spełniamy od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać - napisał siatkarz.

Brawa za piękny gest sportowców!

Andrzej Wrona odwiedził Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Robert Lewandowski zadzwonił do swojego fana.