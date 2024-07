1 z 8

Stylowy Robert Lewandowski. Kilka dni temu do Warszawy razem ze wszystkimi piłkarzami naszej reprezentacji przyleciał Robert Lewandowski. Polska kadra przygotowuje się do meczu z Czarnogórą, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Polska kadra zatrzymała się w warszawskim hotelu Hilton. W czwartkowe popołudnie paparazzi przyłapali Roberta właśnie w stolicy. Stylowy piłkarz zaprezentował się w modnej błękitnej dżinsowej koszuli i czarnych spodniach. Jego look uzupełniły brązowe, zamszowe buty i duże ciemne okulary. Naszym zdaniem wyglądał niczym model na wybiegu! :)

Zobaczcie, jak Robert Lewandowski prezentuje się na co dzień!

