Robert Lewandowski poszedł śladami swoich kolegów i w końcu ubezpieczył... nogi! Jak podaje "Super Express", a właściwie Piotr Koźmiński, Lewandowski wykupił najdroższy pakiet - ubezpieczył cały swój kontrakt z Bayernem Monachium. W razie kontuzji lub uraz uniemożliwiającego dalszą karierę, dostanie...

Robert Lewandowski ubezpieczył nogi

... aż 340 miliony złotych! To z pewnością więc najdroższe nogi w Polsce! Koźmiński w swoim artykule wyjaśnia, dlaczego Lewandowski podjął decyzję u ubezpieczeniu na tak wielką kwotę:

U zachodnich sąsiadów jest tak, że klub przestaje płacić pensję piłkarzowi w przypadku, gdy ten jest niezdolny do gry przez ponad 6 tygodni. Co się wtedy dzieje? Gdyby zawodnik nie miał ubezpieczenia prywatnego, mógłby liczyć tylko na to, co się należy w Niemczech „z urzędu”, czyli 2966 euro zasiłku chorobowego na miesiąc. Jako że Lewandowski zarabia w Bawarii ponad 1,5 mln euro na miesiąc, gołym okiem widać różnicę. Dlatego, jak mówią fachowcy od ubezpieczeń, ponad 90 procent piłkarzy Bundesligi zawiera ubezpieczenia na własną rękę. Pakiety są przeróżne, można się ubezpieczyć między innymi na 50 % pensji, 75%, czy 100%. Z moich informacji wynika, że kapitan polskiej kadry wybrał najwyższy pakiet – ubezpieczył cały swój kontrakt z Bayernem Monachium.

To oznacza, że w razie kontuzji Lewandowski otrzyma 100% tego, co ma zapisane w umowie. A że za rok zarabia około 20 mln euro, więc odszkodowanie wynosiłoby około 80 mln euro, czyli ok. 340 mln złotych. Najwyższą polisę ma Cristiano Ronaldo, wynosi ona około 103 mln euro!

Lewandowski ubezpieczył swoje nogi!

Nogi piłkarza są warte fortunę!