Anna i Robert Lewandowscy chronią prywatność swojej córeczki i na razie rzadko pokazują jej zdjęcia, a jeśli już to robią, to nigdy nie widać jej twarzy. Nie da się jednak ukryć, że każda fotografia małej Klary budzi ogromne emocje wśród fanów pary. I jak się okazuje, jest także na wagę złota!

Ania i Robert zdecydują się na sesję zdjęciową?

„Super Express” informuje, że popularne magazyny kuszą Anię i Roberta zawrotną sumą pół miliona złotych za sesję zdjęciową z udziałem małej Klary. Według gazety, jest to absolutny rekord porównywany do sumy, którą otrzymała Kim Kardashian za pokazanie córki North (ona otrzymała rekordową kwotę miliona dolarów i była to najwyższa suma w historii amerykańskich magazynów).

Czy para skusi się na taką sesję? Wszak pieniędzy im nie brakuje. Wszystko zależy od mamy Klary, czyli Ani Lewandowskiej. Sportsmenka w ostatnim czasie bardzo dobrze sobie radzi. Prowadzi obozy sportowe, podczas których zarabia kolosalne kwoty. Już w czasie ciąży za jeden wpis na Instagramie brała od 8 do 20 tys.zł. Teraz po urodzeniu Klary te stawki wzrosły... podobno dziesięciokrotnie - czytamy w „Super Expressie”.

Czy Lewandowscy zdecydują się na sesję zdjęciową z udziałem Klary? Nie wiadomo, ale gazeta podejrzewa, że mogą to zrobić, a pieniądze przeznaczyć na akcję charytatywną. A wy co sądzicie?

Anna i Robert Lewandowscy mają propozycje sesji zdjęciowych z Klarą

Na razie nie wiadomo, czy Lewandowscy zdecydują się pokazać córeczkę

