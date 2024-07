Za najlepszego polskiego piłkarza z pewnością można uznać Roberta Lewandowskiego. Sukces, jaki odniósł na przestrzeni kilku ostatnich lat, przełożył się też na wielkie pieniądze. Gwiazdora stać na najdroższe samochody, ma piękną willę, a ostatnio wraz z małżonką, Anną, wybrał się na luksusowe wakacje. Przypomnijmy: Lewandowscy pokazali nowe zdjęcia z wakacji. Tak podbijają USA

Myli się jednak ten, kto myśli, że Robertowi zależy tylko na pieniądzach. Już 1 lipca zostanie sfinalizowany jego transfer z Borussi Dortmund do Bayernu Monachium. Polski piłkarz będzie zarabiał tam około 15 milionów euro rocznie czyli blisko 50 milionów złotych! Propozycja gry dla Bayernu nie była jednak jedyną, jaką otrzymał. Wiele z nich odrzucił, choć były lepiej opłacalne. Dla piłkarza ważniejsza jest jednak klasa klubu i rozwój kariery niż to, ile zarobi. W rozmowie z Tele Tygodniem przyznał:

Jeśli chodzi o finanse, to były lepsze oferty pod tym względem. Bayer to jest zespół, do którego czuję, że powinienem iść. Tutaj spokojnie mogę rozwinąć się piłkarsko, co mam nadzieję w przyszłości pomoże mi także w lepszych występach w reprezentacji Polski. W skrócie - chcę zrobić kolejny krok i zdobywać jeszcze więcej trofeów. - przyznaje Lewandowski