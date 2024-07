Gwiazdy z chęcią biorą udział w różnych kampaniach społecznych, którym przyświeca jakaś szczytna idea. Od stycznia trwa akcja "Nie wstydzę się Jezusa” zorganizowana przez Krucjatę Młodych, która ma skłonić Polaków do tego, aby nie wstydzili się swojej wiary i mieli odwagę żyć według zasad religii katolickiej. Symbolem przedsięwzięcia są metalowe breloczki za 5 złotych.

W akcję zaangażowały się znane i lubiane postaci ze świata show-biznesu, sportu i telewizji m.in.: Robert Lewandowski, Tomasz Zubilewicz, Agnieszka Radwańska, Kuba Błaszczykowski, Radosław Pazura, członkowie kabaretu Mumio, Krzysztof Ziemiec oraz Przemysław Babiarz. Gwiazdy specjalnie na potrzeby kampanii nagrały krótkie filmiki, w których wyznały swoje świadectwo wiary. Przypomnijmy, że jedną z pierwszych postaci show-biznesu, która otwarcie opowiedziała o swoim nawróceniu była Maja Frykowska. Zobacz: Maja Frykowska: Przyjęłam Jezusa Chrystusa do swojego serca

- My wszyscy wierzymy w Boga i nie wstydzimy się Pana Jezusa. Ale myślę, że jest jeden problem, polegający na tym, że czasami możemy o nim zapomnieć. Wydaje mi się, że to jest sedno sprawy. Tak jest teraz świat skonstruowany, że niestety są sytuacje, kiedy najnormalniej w świecie o nim zapominamy. I myślę, że to jest ważne, nawet kiedy o nim zapomnieliśmy, żeby sobie o nim przypomnieć. Życzę wszystkim, żeby był w życiu każdego z Was taki moment, kiedy możecie zauważyć, że on jest i on jest najważniejszy - powiedział Radosław Pazura.