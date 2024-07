Robert Lewandowski dostał prezent dla małej Klary! Narodziny dziecka Lewandowskich to prawdziwe wydarzenie nie tylko w świecie sportu. Polski piłkarz znany na całym świecie w czwartek po raz pierwszy został tatą. Na swoim profilu na Instagramie pochwalił się uroczym zdjęciem z Klarą Lewandowską. Po tej informacji świat oszalał i zewsząd płynęły liczne gratulcje. Ania Lewandowska i Robert Lewandowski otrzymali też z pewnością kilka prezentów dla dziecka.

Robert Lewandowski dostał prezent dla Klary

Od grudnia, kiedy Robert Lewandowski ogłosił ciążę Ani Lewandowskiej, wszyscy z zapartym tchem śledzili to, co dzieje się u polskich Beckhamów. Sportowcy trzymali jednak wszystko w tajemnicy. Natomiast, kiedy Klara Lewandowska pojawiła się na świecie, dumny tata nie zamierzał tego ukrywać. Po jednym z meczów Robert Lewandowski otrzymał prezent od miśka w koszulce sponsora reprezentacji Bayern Monachium! Były to między innymi słodkie śpioszki z logo klubu oraz maskotka, w którym gra piłkarz. Na Instagramie zostało również zamieszczone krótkie wideo!

Robert Lewandowski dostał prezent dla Klary Lewandowskiej!

