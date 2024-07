Robert Lewandowski ćwiczy jogę! Znany piłkarz najwyraźniej nie ogranicza się wyłącznie do trenowania piłki nożnej, lecz jest otwarty również na inne formy aktywności fizycznej. Na jego Facebooku pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy Roberta w pozycji... wojownika! To idealny wybór dla Lewandowskiego! Czyżby piłkarz przebywał na obozie treningowym, która właśnie prowadzi jego żona Anna? Na profilach w social media pojawiły się dziś również zdjęcia Ani z zajęć z jogi. Na tym samym obozie przebywa także Zosia Ślotała, która stara się wrócić do formy po urodzeniu córeczki.

Robert swoje zdjęcie podpisał:

Yoga - równowaga i relaks.

Zdjęcie piłkarza bardzo przypadło do gustu jego fanom. Fotka w zaledwie godzinę zyskała ponad 20 tysięcy polubień i mnóstwo komentarzy! Zarówno fanki, jak i fani Lewandowskiego są zachwyceni zdjęciem swojego idola. A wam jak się ono podoba?

Robert Lewandowski ćwiczy jogę.

Anna Lewandowska prowadzi obóz treningowy, na którym prowadzone są m.in. zajęcia jogi.

