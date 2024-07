Robert Lewandowski to bezwzględnie bohater ostatnich dni. Najpierw uratował wynik w meczu ze Szkocją, potem jego bramka zadecydowała o awansie Polski do Euro 2016. Wcześniej Robert Lewandowski pokazał na co go stać w niemieckiej lidze. Nic dziwnego, że jego drużyna Bayern Monachium nadała mu przydomek LewanGOALski:) Wszyscy świętowali sukces Roberta, a w internecie pojawiło się mnóstwo memów z jego osobą. A Lewandowski? Trenował, grał, strzelał - jego plan dnia nie zostawiał mu wiele czasu dla bliskich.

Robert Lewandowski cieszy się czasem wolnym

Teraz jednak jego grafik Lewandowskiego nie jest już aż tak napiety. Przez intensywne treningi i ważne mecze, nie tylko reprezentacyjne, ale też w Bundeslidze, bardzo mało widział się ze swoją ukochaną żoną, Anną Lewandowską. W poniedziałek piłkarz zamieścił na Facebooku zdjęcie z trenerką i dodał romantyczny podpis:

Wreszcie mamy czas na miłość.

Anna mocno kibicowała mężowi i wspierała go w tym ciężkim okresie. O jej słynnych śniadaniach dla zwycięzcy mówią już wszyscy. Teraz chyba czas, aby Robert się zrewanżował.

Swoją drogą - teraz to dopiero zacznie się pracowity czas dla Roberta - przygotowania do Euro 2016 na pewno go pochłoną.

Ania i Robert Lewandowscy wreszcie znajdą czas dla siebie

Finally we have the time for...love Anna Lewandowska❤️

Posted by Robert Lewandowski on 12 października 2015

Robert Lewandowski podczas meczu Polska-Irlandia

Anna Lewandowska mocno wspierała Roberta Lewandowskiego przed ważnymi meczami