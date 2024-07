Mecz Polska-Irlandia obserwowały miliony Polaków i oczywiście również prezydent Polski. Andrzej Duda kibicował polskiej reprezentacji na trybunach na Stadionie Narodowym a po zakończonym meczu poszedł do szatni, gdzie osobiście pogratulował Robertowi Lewandowskiemu i jego kolegom. Prezydent wstawił nawet relacje z tego wydarzenia na Facebooku. Co tam się działo! Piłkarze śpiewający "Będzie zabawa, będzie się działo" i największe hity disco polo. Musicie to zobaczyć! My śpiewamy do tej pory:)

Nic dziwnego - było sie z czego cieszyć! Wygraliśmy z Irlandią 2:1!. Dzięki bramce Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego reprezentacja Polski będzie walczyć podczas Euro 2016 we Francji. Polakom, oprócz prezydenta RP, kibicowały tłumy gwiazd takic jak: Cezary Pazura, Monika Olejnik czy Karolina Szostak.

