Oryginalne srebrne spodnie, srebrne buty, kurtka w moro, podkoszulek oversize, do tego męski koczek na głowie - kto mógł się tak ubrać? Tylko on! To Robert Kupisz, polski projektant mody. Kupisz na co dzień stawia na bardzo luźne i wygodne stylizacje, w nich czuje się najlepiej. Również takie ubrania sam projektuje. Mimo że ma już prawie 50 lat, uwielbia ubierać się czasem jak nastolatek. I bardzo mu to pasuje!

Naszym zdaniem, wygląda naprawdę stylowo! Casualowy luz to jest to! A jak wam się podoba? Zagłosuj w sondzie!

