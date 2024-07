Poszukiwanie odpowiedniej osoby do obsadzenia stanowiska jurora w najnowszej edycji programu "Mam talent", wzbudzało ogromne emocje. Kuba Wojewódzki wpisał się przecież w niemal każdy muzyczny show. Oceniał w "Idolu", potem w "Mam talent", wreszcie w "X-factor". Sporo osób miało nadzieję, że to on będzie jurorem.

Tymczasem został nim Robert Kozyra, który zasiądzie obok Małgorzaty Foremniak i Agnieszki Chylińskiej. Gwiazdy podpisały już umowy ze stacją telewizyjną TVN.

Na oficjalnej stronie programu "Mam talent" Robert Kozyra oficjalnie potwierdził swój udział i powiedział, czego możemy się spodziewać po najnowszej edycji show.

- Będę jurorem "Mam talent". Mam nadzieję, że o większości uczestników będę mógł powiedzieć, że mają talent i jestem przekonany, że czeka nas najbardziej emocjonująca edycja tego programu. - wyznał.

Pozostaje nam tylko oczekiwać naprawdę emocjonującego show.

