Dla wybitnego aktora Roberta De Niro tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą bez wątpienia niezapomniane. Chociaż gwiazdor przeżył już w swoim życiu bardzo wiele, na pewno właśnie teraz odczuwa niesamowite emocje i podniecenie.



Okazało się bowiem, że De Niro po raz szósty już został ojcem! Na świat przyszła, poprzez matkę surogatkę, przyszła zdrowa córeczka Helen Grace. Dla Roberta i jego żony Grace Hightower to druga wspólna pociecha, ale z poprzednich związków aktor ma jeszcze czwórkę dzieci. Ostatnio wyznał:



- Marzy mi się, żeby pewnego dnia wszystkie moje dzieci były razem ze mną w domu i żebyśmy byli wielką, prawdziwą rodziną. Rodzina w starym dobrym stylu to prawdziwy skarb. Nie wyobrażam sobie, żeby było na świecie coś ważniejszego.



Trzymamy zatem kciuki za to, żeby marzenia De Niro się spełniły i przesyłamy serdeczne gratulacje z okazji tej radosnej nowiny. Z pewnością przyjście na świat córeczki to najpiękniejszy prezent, jaki odtwórca wielu kultowych ról mógł sobie tylko wymarzyć. Przy okazji, gratulujemy kolejnego potomka.



