Rihanna i A$AP Rocky niewątpliwie tworzą jedną z najgorętszych par w show-biznesie. I choć gwiazdy mogą pochwalić się międzynarodową sławą, to od czasu przywitania na świecie swojego pierworodnego syna, starają się unikać świateł fleszy. Podobnie było podczas 80. gali Złotych Globów. Zakochani szybko przemknęli obok fotoreporterów, unikając pozowania na ściance. My patrzymy jednak na kreację wokalistki. Gorsetowa, podkreślająca kobiece kształty suknia i okazała, welurowa peleryna sprawiają że trudno oderwać od niej wzrok!

Złote Globy 2023: Rihanna i A$AP Rocky w czarnych total lookach

We wtorkową noc, 10 stycznia, w Los Angeles odbyła się 80. gala Złotych Globów, która przyciągnęła plejadę gwiazd. Wśród zaproszonych nie zabrakło również Rihanny, która otrzymała nominację za najlepszą piosenkę "Lift Me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Wsparcie w tak ważnym dla niej dniu okazywał artystce jej ukochany, A$AP Rocky, który podobnie jak piosenkarka, również postawił na czarny total look.

Choć początkowo zakochani unikali blasku fleszy i bacznych obiektywów fotografów, z czasem coraz śmielej zaczęli obdarzać paparazzi serdecznymi uśmiechami. Co ciekawe, pomimo iż na pierwszy rzut oka, ich stylizacje mogą zostać uznane za nudne i bez polotu, nic bardziej mylnego! Pod czarnym płaszczem Rihanny skryła się prawdziwa modowa perełka. Gwiazda postawiła na zjawiskową, aksamitną suknię z gorsetowym, mocno opinającym biust dekoltem włoskiego domu mody Schiaparelli.

Całość stylizacji dopełniła imponująca, welurowa peleryna, ciągnąca się za gwiazdą niczym tren, a także długie, aksamitne rękawiczki. Do tego zjawiskowy naszyjnik, lśniący okazałymi diamentami i dopasowane do niego kolczyki. Tak mocny look świetnie kontrastował z delikatnym, minimalistycznym makijażem oraz futurystyczną fryzurą nawiązującą do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", do którego Rihanna stworzyła utwór "Lift Me Up".

Co sądzicie o jej najnowszej stylizacji Rihanny podczas Złotych Globów 2023?

