Internauci są zachwyceni występem ciężarnej Rihanny podczas Super Bowl 2023. Rihanna zaprezentowała dwanaście swoich największych hitów, jednak prawdziwą niespodzianką okazał się fakt, że spodziewa się drugiego dziecka. Rihanna po raz pierwszy pokazała brzuszek podczas swojego występu na Super Bowl i zaszokowała oglądających swoją formą:

Wykonywanie 12 piosenek i bycie podnoszonym na krokwiach podczas ciąży jest niewiarygodne! Rządzisz dziewczyno! ❤️

Zobaczcie, wideo z wystepu Rihanny na Super Bowl 2023.

Super Bowl 2023: Tak wyglądał występ Rihanny WIDEO

Rihanna ogłosiła ciążę podczas Super Bowl 2023. Barbadoska piosenkarka wystąpiła podczas przerwy w meczu podczas najważniejszego wydarzenia sportowego w Stanach Zjednoczonych. Na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie zaprezentowała dwanaście utworów, które ukształtowały jej karierę. Rihanna rozpoczęła występ piosenką "Bitch, Better Have My Money", by później zaprezentować mix utworów składających się z "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Rude Boy", "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up", "All of the Lights", "Run This Town", "Umbrella" i "Diamonds".

Występ Rihanny robił wrażenie. Śpiewała na podnośnikach zawieszonych na wysokości, które poruszały się nad boiskiem, tworząc niesamowity wręcz teatralny spektakl.

Widzowie docenili występ Rihanny podczas Super Bowl 2023 w szczególności, biorąc pod uwagę fakt, że zaśpiewała na podnośnikach kilkanaście metrów nad ziemią, będąc w ciąży. Na efekty wizualne pracowały nie tylko elementy techniczne i kamery ale również ogromna grupa tancerzy:

Ogromne uznanie dla tancerzy. Byli niesamowici.

Jednocześnie fani zwrócili uwagę na fakt, że Rihanna nie zdecydowała się zaprosić żadnego gościa na scenę.

- Minimalzm i skuteczność. Kamery były w punkt i UWIELBIAM fakt, że Rihanna nie zaprosiła innych artystów, aby z nią występowali. To był jej czas, jej chwila! ❤️🔥 - komentują internauci.

O ciężarnej Rihannie i jej występie na Super Bowl mówi dziś cały świat. Internauci doceniają jej show, a pod oficjalnym wideo z występem czytamy:

- Sposób, w jaki zrobiła to, będąc w ciąży. Rihanna po prostu robi swoje. Jest naprawdę skromna, ma oryginalny styl i nigdy nie stara się za bardzo. To tylko niektóre z wielu jej zalet — a jej energia jest poza zasięgiem. Jest po prostu magnetyczna pod każdym względem. Przerwa wydawała się trwać najwyżej 7 minut, było tyle zabawy, a scena była 🔥 Kocham ją ❤️

- Szalone jest to, że prawie wszystkie piosenki, które wykonała, były w rzeczywistości jednymi z największych hitów ostatnich lat. TO JEST NIESAMOWITE

- Fakt, że była w stanie wykonać 12 piosenek w 13 minut i nawet nie jest zadyszana, kiedy jest w ciąży z dzieckiem nr 2? Damn girl, kultowa.

Zgadzacie się z tym? A może mieliście nadzieję, że ten występ będzie wyglądał inaczej?

