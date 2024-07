O polskiej marce Local Heroes zrobiło się głośno kiedy to Justin Bieber został przyłapany w kultowej już koszulce młodych projektantek, gdy wychodził ze studia nagraniowego. Wtedy to na punkcie bluz i t-shirtów z oryginalnymi hasłami oszalała nie tylko Polska, ale i miliony fashionistów na całym świecie.

Do fanów rzeczy stworzonych przez Aretę Szpurę i Karolinę Słotę należy również Rita Ora, która co chwilę widywana jest w koszulkach i czapkach Local Heroes. Dziś projektantki otrzymały kolejny powód do dumy. Ich konto na Instagramie śledzi Rihanna.

Jak się okazało dziewczyny jakiś czas temu do wokalistki wysłały przesyłkę z zaprojektowanymi przez siebie rzeczami. Paczka dotarła do rąk gwiazdy. Dowodem na to jest zdjęcie jakie Rihanna zamieściła w serwisie społecznościowym, na którym chwali się zapalniczką Local Heroes.

Jeśli tak dalej pójdzie polska marka stanie się jedną z najmodniejszych brandów na świecie. W końcu rzeczy z metką Local Heroes noszą aktualnie najpopularniejsi idole nastolatków. Dziewczyną gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

