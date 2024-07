1 z 9

"Krągłości są seksowne!" - tak twierdzi większość facetów. I Rihanna wzięła to sobie do serca - w ostatnim czasie przytyła 12 kilogramów i od tego momentu media nie dają jej spokoju. Pełniejsze biodra, większy biust - po prostu więcej ciałka! Co się dzieje?

Co się stało z Rihanną? Czy specjalnie chciała się zaokrąglić? Czy to ciąża, o której spekuluje cały świat? Odpowiedzi szukajcie w naszej galerii!

