W Japonii na pokładzie wielkiego lotniskowca USS George Washington odbyła się oficjalna premiera i konferencja prasowa filmu „Battleship: Bitwa o Ziemię”. W tej wielkiej hollywoodzkiej produkcji, główne role odgrywają m.in. Rihanna i Liam Neeson („Love Actually”), Alexander Skarsgård (“Czysta Krew”) i aktorka Brooklyn Decker („Żona na niby”). Obraz zapowiada się na kasowy hit, a teraz odrobina o tym w jakim stylu gwiazdy filmu promują swoje dzieło.

Reklama

Rihanna miała na sobie czarną kreację z jesiennej kolekcji Givenchy. Mroczny wizerunek dopełniły długie skórzane rękawiczki i ciemne włosy, zakładamy że w jej naturalnym kolorze.

Reklama

Brooklyn Decker postawiła na bardziej kobiecy look. Aktorka miała na sobie spódnicę z wiosennej kolekcji Petera Pilotto (ok. 2,800 złotych), prosty jedwabny top marki Theyskens’ Theory (ok. 500 złotych), oraz piękne elektryzujące żółte szpilki Christiana Louboutina (ok. 2,500 złotych).

Nam bardziej podoba się look Decker, a wam?



jm