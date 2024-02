Za pół roku Madonna skończy 66 lat. Wokalistka kilka miesięcy temu przestraszyła swoich fanów, gdy nagle trafiła do szpitala. Gwiazda była hospitalizowana latem w Nowym Jorku, przez co musiała przełożyć swoją trasę koncertową „Celebration”. Wokalistka wylądowała na oddziale intensywnej terapii z powodu „poważnej choroby bakteryjnej”. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a Madonna wróciła do występowania na żywo. Choć artystka wciąż jest w świetnej formie, ostatnio zdarzył się jej mały wypadek.

Madonna spadła z krzesła na koncercie

Niedawno królowa popu gościła w Climate Pledge Area w Seattle. Niewykluczone, że tego koncertu Madonna jednak nie będzie wspominała najlepiej. W trakcie występu na żywo doszło do wypadku i wokalistka padła na ziemię. Przyczynił się do tego jeden z tancerzy. Zdaniem internautów mężczyzna już może szukać nowej pracy.

W trakcie wykonywania utworu „Open Your Heart” Madonna usiadła na krześle. Noszący buty na obcasie tancerz próbował przeciągnąć siedzącą wokalistkę przez scenę. W pewnym momencie mężczyzna poślizgnął się i upadł, a razem z nim na ziemię runęła też gwiazda wieczoru.

Artystka przez chwilę była oszołomiona i się nie podnosiła, kontynuowała występ, leżąc na scenie. Na jej twarzy szybko pojawił się uśmiech. Trzeba przyznać, że Madonna wykazała się dużym profesjonalizmem. Niektórzy internauci stwierdzili, że 65-letnia wokalistka złagodniała.

Zaśmiała się. Dwadzieścia lat temu zwolniłaby go z miejsca! Kocham ją – czytamy w komentarzach.

Przynajmniej się śmiała i ma poczucie humoru – dodała inna internautka.

To nie pierwsza taka wpadka związana z tancerzem Madonny. W 2015 roku gwiazda spadła ze sceny podczas koncertu na gali Brit Awards, gdy wykonywała utwór „Living for Love”. Wówczas ogromna peleryna artystki zaczepiła się o jedną z tańczących osób. Na szczęście i wtedy wokalistka kontynuowała występ.

Wygląda na to, że gwiazda wróciła do formy po problemach zdrowotnych. Pod koniec ubiegłego roku Madonna bawiła się na 18. urodzinach syna.

