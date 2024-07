Rihanna, w swoim najnowszym teledysku do piosenki „You da One” po raz kolejny udowadnia, że nie tylko podąża za najciekawszymi trendami w modzie, ale również sama je wyznacza.

W klipie możemy zobaczyć artystkę w skórzanych ogrodniczkach. Spodnie tego typu zawsze poddawane były pod dyskusję. Jedno jest pewne, na Rihannie wyglądają świetnie!



Nam najbardziej podoba się stylizacja z białym melonikiem. Piosenkarka zapewne inspirowała się słynną postacią Alexa Delarge’a z kultowego obrazu Stanley’a Kubricka „Mechaniczna Pomarańcza”.



Wszyscy wiemy, że w ostatnim sezonie modne były groszki, na sukienkach, bluzkach butach, a nawet akcesoriach. Twórcy teledysku posunęli się o krok dalej i wykorzystali „świetlne stylizacje” by groszki znalazły się na całym ciele Rihanny. Nic nadzwyczajnego? A jednak!



Okazało się, że po raz kolejny artystka w swoim wideoklipie wykorzystała pracę fotografów. Tym razem szczęśliwym wybrańcem, którego skopiowano w teledysku okazał się Sølve Sundsbø. Artysta wykorzystał „świetlne stylizacje” w sesji zdjęciowej w 2008 roku.



Rihanna już raz była pozwana za plagiat przez fotografów Davida LaChapelle’a i Philippa Paulusa. Czy Sølve Sundsbø, będzie następnym?



jm





Reklama