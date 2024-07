1 z 9

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk wracają z zakupów

Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki przyłapani przez paparazzi! Para dała się sfotografować fotoreporterom, gdy wracała właśnie z zakupów. Kuba i Renata postawili na casualowy look - mieli na sobie luźne, niezobowiązujące stylizacje. Lecz to niech ich stroje przykuły naszą uwagę, lecz to, co kupili. Zakochani wyszli ze sklepu z dwoma pakunkami. W jednym z nich była zdrowa sałatka, a w drugim... ciastko. Zastanawiamy się, który posiłek był dla kogo. ;) Zakładamy, że sałatka przeznaczona była dla Renaty Kaczoruk, która ostatnio rozpoczęła pracę nad formą pod okiem Ewy Chodakowkiej. Kuby Wojewódzkiego raczej nie podejrzewamy o zamiłowanie do zdrowej diety, za to do słodkości - owszem. ;) Zobaczcie wspólne zdjęcia pary! Zgrabna figura Renaty powala! Jeśli to zasługa sałatek, też się na nie przerzucamy!

