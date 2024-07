Reklama

Aleksandra Kisio to znana wszystkim aktorka serialowa. Co prawda szczyt swojej kariery ma już za sobą, ale za sprawą roli w "Pierwszej miłości" powoli zaczęła odbudowywać swoją karierę i wracać na salony. Co prawda dużo więcej mówi się o jej matce, Izabeli Kisio, która zdążyła już zasłynąć kilkoma kontrowersyjnymi wypowiedziami. Przypomnijmy: Mama Kisio: "Dzwoniła do mnie z jachtów żeby przysłać pieniądze"

W jednym z wywiadów Iza powiedziała, że to ona stoi za największymi sukcesami swojej córki. Kiedy ona się nią opiekowała, ta mogła liczyć na główne roli w największych produkcjach. Czas pokazał, że młoda aktorka świetnie radzi sobie bez pomocy swojej matki. Oprócz roli we wspomnianej "Pierwszej miłości", pojawiła się również w obsadzie nowego serialu "Kumple", a także w reklamie banku u boku samego Kevina Spacey.

W krótkiej reklamówce Kisio pojawia się jako atrakcyjna towarzyszka aktora. Tym samym dołączyła do grona gwiazd z którymi gwiazdor wystąpił w spotach banku.

