Slim Coffee Oczyszczanie należy do linii Slim Coffee, preparatów na bazie składników wspomagających proces odchudzania.

To preparat odpowiedni dla osób chcących wesprzeć swój metabolizm i pragnących pozbyć się zbędnych kilogramów. Slim Coffee Oczyszczanie dostarcza aktywnych składników o właściwościach oczyszczających i wpływających korzystnie na pracę układu trawiennego. Zawarta w preparacie cykoria wspomaga neutralizację w organizmie niektórych szkodliwych substancji i toksyn. Kofeina obecna w Slim Coffee Oczyszczanie pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie organizmu i ogólne samopoczucie. Składniki aktywne preparatu uzupełniają także korzystną mikroflorę jelit.

Skład Slim Coffee Oczyszczanie:

· Cykoria korzystnie wpływa na trawienie i pracę wątroby. Wspiera funkcjonowanie układu moczowego – przyczynia się do neutralizacji niektórych szkodliwych substancji i toksyn w nerkach. Jest bogata w inulinę – błonnik.

· Nutriose® to pozyskiwana z pszenicy dekstryna stanowiąca pożywkę dla korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego.

· Ekstrakt z guarany jest naturalnym źródłem kofeiny, dzięki czemu pobudza organizm, ułatwia koncentrację i poprawia nastrój. Wspiera metabolizm tłuszczu.

· CactiNea™ to ekstrakt z opuncji figowej (Opuntia ficus indica) o potwierdzonych badaniami właściwościach wspierających proces odchudzania. Wiąże tłuszcze i glukozę. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, dzięki czemu zmniejsza apetyt.

· Lactospore® to odporny na działanie wysokiej temperatury szczep kultury bakterii Bacillus coagulans, zastosowany w celu uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego.

· Imbir wspiera prawidłowe trawienie oraz układ krążenia.

