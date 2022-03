Anna Lewandowska rezygnuje z diety? Ma wzruszający powód

Anna Lewandowska zdradziła swój przepis na mikołajkowe babeczki. Słynna trenerka pokazała swoim fanom na Instagramie, jak zrobić "śnieżne babeczki z buraka". Żona Roberta Lewandowskiego już od kilku tygodni przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia i zamieszcza na swoim blogu przepisy na pyszne i przede wszystkim zdrowe dania wigilijne. Wiemy już, że po trzech latach prób Ani Lewandowskiej udało się stworzyć bezglutenowe pierogi - teraz sportsmenka pokazała, jakie słodkości możecie przygotować z okazji dzisiejszych Mikołajek. Mikołajkowe BABECZKI! zrób sobie prezent - zachęca Anna Lewandowska. Zobaczcie, jakie ciasteczka proponuje Anna Lewandowska ! Skusicie się? Ciasteczka przygotowane przez żonę Roberta wyglądają bardzo smacznie! Zobacz także: Prezent na Mikołajki kup na WYPRZEDAŻY! Upominki last minute z H&M dla niej, dla niego i dla dziecka Anna Lewandowska zdradziła swój przepis na mikołajkowe babeczki. Mikołajkowe BABECZKI! 🍮🍩🍪🎄zrób sobie prezent 👉🏻 co powiesz na moją dietę @diet_by_ann 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄Snowy beetroot cupcakes! ✔️500g of cooked beetroots, ✔️10 dates, ✔️1 tablespoon of xylitol, ✔️2-3 tablespoons of coconut oil, ✔️cinnamon, ✔️100g of rice flour, gluten free baking powder, ✔️few pieces od dark chocolate. Bake at 180degrees for around 35 minutes! Chcolate topping: ✔️1 tablespoon of coconut oil, ✔️2 tablespoons of coca and✔️ 2 tablespoons of xylitol. #santaclaus #cake #glutenfree #byAnnrecipe #dietbyAnn @dietbyAnn Film zamieszczony przez użytkownika Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) 6 Gru, 2016 o 12:31 PST Trenerka przygotowała słodkości z okazji dzisiejszego święta.