Dodaje skórze blasku i jak za dotknięciem czarodziejskiej rożczki niweluje oznaki zarwanej nocy. O czym mowa? Oczywiście o rozświetlaczach do twarzy! W sklepach znajdziecie produkty w kremie, płynie, pudrze, korektorze i sztyfcie. Jednym słowem każda z was znajdzie coś dla siebie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najlepszych podkładach do twarzy

Reklama

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że znalezienie odpowiedniego kosmetyku nie jest proste, dlatego stworzyłyśmy listę naszych ulubionych rozświetlaczy do twarzy. Znalazł się na niej m.in.: rozświetlający korektor Sephora (nie rozstaje się z nim od ponad 3 lat), Watt's Up! Benefit (ma niebiański kolor szampana, a do tego doskonale podkreśla kości policzkowe), produkt w płynie NYX (idealny do skóry z drobnymi zmarszczkami) i nasze ostatnie odkrycie rozświetlacz Kyoto od marki Bikor (doskonale wygładza i ma piękne opakowanie).

W galerii znajdziecie więcej ulubionych rozświetlaczy redakcji Fleszstyle.pl: