Znalezienie odpowiednie podkładu do twarzy nie jest łatwe... Powodów jest kilka! Każda z nas ma inne potrzeby, a to co obiecuje producent nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością.

Dlatego postanowiłyśmy przygotować dla was zestawienie naszych ulubionych podkładów do twarzy. W naszym przeglądzie znajdziecie produkty w płynie i kompakcie. Które możemy polecić?

Wśród naszych faworytów znalazł się m.in: podkład w kompakcie marki Max Factor - doskonale matuje i tuszuje wszelkie niedoskonałości, rozświetlający Dr Irena Eris Provoke - idealnie stapia się ze skórą i utrzymuje przez wiele godzin oraz najnowszy mus od Catrice - lekki jak piórko, daje jedwabiste matowe wykończenie i ta cena... musicie go mieć! A wy jakich produktów używacie?

W galerii znajdziecie ulubione podkłady redakcji Fleszstyle.pl: